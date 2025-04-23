Прощание с Зурабом Церетели: фото
В храме Христа Спасителя прощаются с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Проводить легендарного скульптора в последний путь пришли его знакомые, коллеги, близкие и родные.
После прощания в Москве также состоится гражданская панихида в Грузии. По информации ТАСС, она пройдет 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, который создал Церетели. Похоронят скульптора рядом с женой в Тбилиси.
Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца.
Зураб Церетели был известен своими монументальными проектами, которые стали символами постсоветской Москвы. Среди известных работ скульптора — памятник Петру I, Монумент Победы на Поклонной горе, Фонтанный комплекс на Манежной площади.