Прощание с Зурабом Церетели: фото

Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве