Прощание с Зурабом Церетели: фото

Александр Котлеткин
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Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Супруга скульптора Зураба Церетели Татьяна Кочемасова и дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Великий князь Георгий Михайлович Романов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Великий князь Георгий Михайлович Романов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости

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Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Церемония прощания с художником-монументалистом, скульптором, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Дочь скульптора Зураба Церетели, искусствовед Елена Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Зураба Церетели Василий Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Исполнительный директор ММСИ, внук скульптора Зураба Церетели Василий Церетели на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Народный художник России Василий Нестеренко на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Народный художник России Василий Нестеренко на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости

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Священнослужитель на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Священнослужитель на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
11/17
Бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя 
© ТАСС
Член РАХ, художник Александр Пономарев на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
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Член РАХ, художник Александр Пономарев на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя 
© ТАСС
Художник Никас Сафронов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Художник Никас Сафронов на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости
Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве
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Председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на церемонии прощания с президентом Российской академии художеств, художником-монументалистом, скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя в Москве 
© РИА Новости

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Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
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Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя 
© ТАСС
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на церемонии прощания со скульптором Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя 
© ТАСС
Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий во время отпевания скульптора Зураба Церетели в храме Христа Спасителя
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Первый викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Воскресенский Григорий во время отпевания скульптора Зураба Церетели в храме Христа Спасителя 
© ТАСС

В храме Христа Спасителя прощаются с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. Проводить легендарного скульптора в последний путь пришли его знакомые, коллеги, близкие и родные.

После прощания в Москве также состоится гражданская панихида в Грузии. По информации ТАСС, она пройдет 24 и 25 апреля в Музее современного искусства, который создал Церетели. Похоронят скульптора рядом с женой в Тбилиси.

Зураб Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной смерти скульптора стала остановка сердца.

Зураб Церетели был известен своими монументальными проектами, которые стали символами постсоветской Москвы. Среди известных работ скульптора — памятник Петру I, Монумент Победы на Поклонной горе, Фонтанный комплекс на Манежной площади.

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