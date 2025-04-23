В РПЦ рассказали, с какого возраста детям можно читать Евангелие

Среди книг, которые должен прочитать каждый человек, многие эксперты называют Библию и Евангелие. С какого возраста можно начинать изучать священные тексты, рассказал декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак.

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Пр его словам, чем раньше родители покажут ребенку Евангелие, тем лучше. Начинать нужно, конечно же, с адаптированных для детей книг. Обычно это красочные издания с картинками и незамысловатым текстом. Развитие и воспитание любого человека должно сопровождаться чтением или прослушиванием Евангелия, считает представитель РПЦ.

— Оригинал, конечно, может быть не очень простой. Естественно, надо начинать только с книг Нового Завета и, в частности, только с четырех Евангелий. Но я думаю, что сами Евангелия уже разумно читать, например, в том возрасте, когда дети сами это могут начать делать, то есть лет в 7–10. Надо читать эти тексты понемногу. Не сразу полностью, а, может быть, отрывками, — заключил иерей в беседе с Life.ru.

Недавно Русская православная церковь (РПЦ) в очередной раз раскритиковала закон о домашнем насилии. Там заявили, что такая мера предлагает вторжение между женой и мужем, сея вражду, а также лишает супругов возможности самостоятельно находить компромиссы и предотвращать конфликты. Доктор юридических наук, профессор, Академик РАЕН Людмила Айвар подчеркнула, что такое заявление от РПЦ не похоже на гуманное и христианское.