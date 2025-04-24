27-летняя блогер Кристина Рахимова скончалась от редкой формы рака

Блогер Кристина Рахимова, несколько лет сражавшаяся с редкой формой рака, скончалась 21 апреля. Сегодня близкие похоронили женщину в Астане, передает "СтарХит".

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Кристина Рахимова вышла замуж в ноябре 2023 года, а вскоре узнала о страшном диагнозе - саркома Юинга. Она активно рассказывала о борьбе с болезнью в блоге. Женщине удалили почку, казалось, болезнь отступила, но в мае 2024 года пришли неутешительные результаты анализов. После этого она перенесла несколько операций, курсы облучения и химиотерапии.

"Хочу сказать: прекрасная жизнь, фигура, профессия, отсутствие вредных привычек и трепетное отношение к себе - как видите, все это не дает стопроцентной гарантии от подобных историй. Но я уверена на 1000%, что это не повод для меня и для вас сдаваться! Верьте в себя всегда! И никогда - слышите?! - никогда не сдавайтесь!" - писала Кристина еще в декабре 2024 года.

Около месяца назад женщина приняла решение прекратить лечение - ее организм не справлялся с нагрузкой. Последний пост в своем блоге она опубликовала 25 февраля.