Многодетный отец Тепляков проиграл суд против владельцев съемной квартиры

Многодетный отец Евгений Тепляков проиграл суд против владельцев съемной квартиры. Он требовал продлить аренду и компенсировать моральный вред за расторжение договора.

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Суд вынес решение в пользу хозяев квартиры. В течение месяца Тепляков может обжаловать решение в Московском городском суде.

О вынесенном решении сообщил Telegram-канал Timofeevna Tut.

По информации источника, по требованию одной из сторон процесса решение могут в скором времени скрыть с сайта суда. В нем, в частности, говорится, что Тепляков самостоятельно внес исправления в договор найма, не уведомив вторую сторону. Этот договор он понес на регистрацию в Росреестр.

«Из материалов дела следует, что государственная регистрация договора была приостановлена Управлением Росреестра по причине наличия в документе исправлений и приписок, внесённых, по утверждению ответчиков, самим истцом. Каких-либо доказательств противоправных действий со стороны ответчиков истцом не представлено», - говорится в решении суда.

Также отмечается, что Тепляков хотел еще пять лет жить в арендованной квартире – до 2029 года. Также он требовал от владельцев жилья компенсацию морального вреда из расчета на каждого члена семьи.

Источник сообщает, что Тепляков пять месяцев не платил за аренду – только когда в квартире сломали дверь и попытались выдворить семью при помощи полиции, мужчина отдал деньги.

Указано, что жилье, снимаемое семьей Тепляковых, стало непригодным – в нем остались горы хлама, сорванные с петель двери, разбитый телевизор и покалеченная мебель.

Ранее сообщалось, что Тепляков получил 28 млн на покупку недвижимости и столкнулся с трудностями.