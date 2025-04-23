Удивительные итоги: как россияне относятся к регистрации животных

Исследование Rambler&Co. Усы, лапы и чип – документы. Россияне высказались, готовы ли регистрировать своих питомцев
Треть респондентов уверены, что обязательная постановка на электронный учёт поможет снизить количество бездомных животных
Депутаты Госдумы разработали законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, поддерживают ли они идею учёта питомцев и поможет ли она увеличить число ответственных хозяев.
Полностью поддерживают введение обязательной электронной регистрации животных 41% респондентов. Ещё 32% считают, что такая мера уместна, но лишь в отношении отдельных категорий питомцев — например, потенциально опасных пород собак. 9% опрошенных заняли нейтральную позицию, а 18% выступили против какого-либо учёта.
Мнения о том, кто должен нести расходы на регистрацию, разделились: 50% настаивают на том, чтобы процедура была полностью бесплатной, за счёт клиник или государства. 44% уверены, что платить должен владелец. Ещё 6% респондентов высказались за гибкий подход — с учётом дохода владельца или количества животных.
Насчёт способа регистрации большинство сходятся на чипировании. 45% участников опроса полностью поддерживают идею, ещё 37% считают, что вживление микрочипа должно остаться добровольным. Категорически против электронного способа выступили 18% опрошенных.
41% участников опроса поддерживают регулирование численности бездомных животных с помощью усыпления больных и агрессивных особей. Почти треть (30%) выступают за содержание дворняг в приютах с последующим поиском нового дома. 16% считают эффективной разработку госпрограмм по отлову и учёту, а 13% поддерживают метод «отлов – стерилизация – возврат на улицу». При этом серьёзное снижение числа бездомных животных благодаря электронному учёту ожидают 34% участников, 28% верят в умеренный эффект, 30% уверены, что изменений не будет, а 8% опасаются даже ухудшения ситуации.
Если регистрация станет обязательной, 34% опрошенных готовы сразу зарегистрировать своего питомца. 27% согласны на это при условии невысокой стоимости или полностью бесплатной процедуры. 16% будут бойкотировать, а у 23% на момент опроса животных нет.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 апреля 2025 года, охват составил 40 415 интернет-пользователей.