Удивительные итоги: как россияне относятся к регистрации животных

Треть респондентов уверены, что обязательная постановка на электронный учёт поможет снизить количество бездомных животных

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Депутаты Госдумы разработали законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, поддерживают ли они идею учёта питомцев и поможет ли она увеличить число ответственных хозяев.

Полностью поддерживают введение обязательной электронной регистрации животных 41% респондентов. Ещё 32% считают, что такая мера уместна, но лишь в отношении отдельных категорий питомцев — например, потенциально опасных пород собак. 9% опрошенных заняли нейтральную позицию, а 18% выступили против какого-либо учёта.

Мнения о том, кто должен нести расходы на регистрацию, разделились: 50% настаивают на том, чтобы процедура была полностью бесплатной, за счёт клиник или государства. 44% уверены, что платить должен владелец. Ещё 6% респондентов высказались за гибкий подход — с учётом дохода владельца или количества животных.

Насчёт способа регистрации большинство сходятся на чипировании. 45% участников опроса полностью поддерживают идею, ещё 37% считают, что вживление микрочипа должно остаться добровольным. Категорически против электронного способа выступили 18% опрошенных.

41% участников опроса поддерживают регулирование численности бездомных животных с помощью усыпления больных и агрессивных особей. Почти треть (30%) выступают за содержание дворняг в приютах с последующим поиском нового дома. 16% считают эффективной разработку госпрограмм по отлову и учёту, а 13% поддерживают метод «отлов – стерилизация – возврат на улицу». При этом серьёзное снижение числа бездомных животных благодаря электронному учёту ожидают 34% участников, 28% верят в умеренный эффект, 30% уверены, что изменений не будет, а 8% опасаются даже ухудшения ситуации.

Если регистрация станет обязательной, 34% опрошенных готовы сразу зарегистрировать своего питомца. 27% согласны на это при условии невысокой стоимости или полностью бесплатной процедуры. 16% будут бойкотировать, а у 23% на момент опроса животных нет.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 10 апреля 2025 года, охват составил 40 415 интернет-пользователей.