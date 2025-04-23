"Врубает гимн Украины": пенсинер замучал соседей странными выходками

Жители населенного пункта Перелетный Михайловского района Приморского края пожаловались на 73-летнего пенсионера, который замучал их громким прослушиванием гимна Украины и проукраинскими выкриками.

© Московский Комсомолец

Как сообщает Телеграм-канал Amur Mash, пенсионер регулярно выносит колонку на улицу и включает на полную громкость гимн Незалежной. Когда к нему подходят с претензиями местные женщины, у которых на СВО погибли родственники, пожилой мужчина кричит: "Слава Украине". При этом пенсионер не стесняется, когда его снимают на телефон.

Выяснилось, что странный сосед вызывающе вел себя и в других селах районах. При этом в населенном пункте Горный он обзывал местных жителей бандеровцами. На него писали коллективные жалобы, но пенсионер просто менял место жительство.

В настоящее время его задержали. В отношении пенсионера проводится проверка правохранительными органами.