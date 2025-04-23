В ГД внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Государственную думу внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг. Соответствующая информация следует из электронной базы.

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Несколько парламентариев вместе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной выступили инициаторами.

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе», установив запрет на рекламу эзотерических услуг и духовных практик, сообщается на сайте.

Недавно депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с призывом ввести маркировку рекламы «родологии» как учения, основанного на антинаучных данных. Она подчеркнула, что «родология» опаснее, чем астрология или эзотерика, поскольку затрагивает не только самого человека, прибегающего к ней, но и его близких.

Россияне стали чаще обращаться к эзотерическим практикам. Общая аудитория, интересующаяся мистикой, выросла на 30 процентов: с 7,3 миллиона человек в 2023 году до 9,5 миллиона в прошлом году. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему люди интересуются мистикой.