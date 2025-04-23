Алаудинов назвал одну из «пригретых на груди России змей»

Если бы с конца 80-х годов ХХ века у власти были другие люди, не было бы ни распада СССР, ни войны в Чечне. Такое мнение высказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, которого цитирует Telegram-канал Молотов «Ахмат».

В качестве одной из личностей, которые способствовали политическому кризису, он назвал Анатолия Чубайса. Алаудинов вспомнил известное видео времен приватизации, на котором Чубайс объясняет продажу предприятий за бесценок желанием «забить еще один гвоздь в крышку гроба коммунизма».

«Мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать», — резюмировал командир «Ахмата».

Ранее было опубликовано архивное видео с участием Алаудинова — предположительно, оно было снято в период проведения контртеррористической операции в Чечне. На ролике будущий генерал обращается к чеченскому террористу Доку Умарову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).