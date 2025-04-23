Прощание с Зурабом Церетели проходит в храме, из-за которого его критиковали

22 апреля на 92-м году жизни скончался скульптор и художник-монументалист Зураб Церетели. Стало известно, что похоронят скульптора 26 апреля в Грузии, рядом с первой и единственной официальной женой. Отпевание проходит сегодня в Москве, в Храме Христа Спасителя, к воссозданию которого Зураб Церетели имел непосредственное отношение.

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В 1994 году Церетели возглавил проект по восстановлению Храма. Работу скульптора многие критиковали за несоответствие оригиналу — например, за замену бронзовых медальонов копиями из полимеров белого цвета. Также нашлись недовольные росписями Храма, которые делали рекомендованные Церетели художники.

На церемонии прощания с Зурабом Церетели венки прислали президент России Владимир Путин, а также Патриарх Кирилл, передаёт корреспондент Super из Храма Христа Спасителя.