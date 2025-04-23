Летевшие в Сочи россияне застряли в Минводах на сутки

Пассажиры рейса из Москвы в Сочи более суток не могли добраться до места назначения из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

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Самолет авиакомпании Utair вылетел из столичного аэропорта Внуково утром 21 апреля, однако из-за метеоусловий не смог приземлиться в Сочи. Экипаж принял решение направить воздушное судно в Минеральные Воды.

После посадки 90 пассажиров отказались ждать следующего рейса и решили продолжить путь до Сочи самостоятельно. Остальные вылетели тем же рейсом 22 апреля в 18:16 по московскому времени, передает ТАСС.

Накануне временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Беслан во Владикавказе и Северный в Грозном. Об этом также сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

23 апреля в аэропортах Казани и Ульяновска временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.

9 апреля столичный аэропорт Внуково и калужский Грабцево приостановили прием и отправку рейсов в целях безопасности. Вскоре Кореняко сообщил, что воздушные гавани вновь работают штатно.