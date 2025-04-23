Стало известно мнение россиян о выплатах беременным школьницам

Только 43% опрошенных жителей России одобряют идею о предоставлении единовременной финансовой поддержки беременным школьницам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно столько же респондентов (40%) высказались против подобных мер поддержки. 13% опрошенных остались равнодушными к вопросу, а 4% не смогли определиться с ответом.

Напомним, что выплаты беременным школьницам были введены в нескольких регионах России. По словам эксперта департамента политических исследований ВЦИОМа Марии Григорьевой, разделение мнений по поводу выплат демонстрирует многообразие взглядов в российском обществе.

Как отметила собеседница, с одной стороны, россияне ценят взаимопомощь, коллективизм и традиционализм. Эти ценности подчеркивают важность поддержки семьи и общества, что делает ранние беременности более приемлемыми в глазах некоторых людей, считает Григорьева. Но, с другой стороны, люди все чаще обращают внимание на личные амбиции и достижения. Это приводит к негативному восприятию раннего родительства как препятствия на пути к личным и профессиональным целям, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе, как и в Орловской и Брянской областях, школьницы, ожидающие ребенка, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Согласно документу, власти решили «установить с 01.01.2025 по дату официального опубликования настоящего постановления переходный период действия порядка и условий предоставления единовременной выплаты отдельной категории граждан».