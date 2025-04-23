В Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Прием и выпуск рейсов в аэропорту Казань вновь разрешили после снятия ранее введенных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов.

Работа аэропорта Казань была полностью восстановлена – ограничения, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сняты с 10.00 по московскому времени, передает Telegram-канал «Представитель Росавиации». В период действия ограничений пять самолетов, летевших в Казань, были вынуждены направиться на запасные аэродромы.

Авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов и службы аэропорта приняли все необходимые меры для поддержания безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани и Ульяновске утром ввели временные ограничения на прием и отправку гражданских авиарейсов.