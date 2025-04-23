Как отдыхаем на майские праздники: кроме шашлыков и рассады

Жители России любят майские праздники не меньше, чем новогодние каникулы: теплая погода, длинные выходные и возможность ненадолго забыть о работе. Starhit рассказал, чем можно заняться в эти дни, если идей кроме поездки на дачу нет.

Напомним, что в 2025 году майские выходные разделены на два периода по четыре дня. Первый период продлится с 1 по 4 мая. В эти дни отдыхать россияне будут в честь Праздника Весны и Труда. Второй период, с 8 по 11 мая — четырехдневные выходные в честь Дня Победы. В министерстве труда и социального развития считают, что это позволяет россиянам полноценно отдохнуть, а в три рабочих дня разрешить срочные рабочие вопросы.

Путешествие в новый город

Путешествие — это источник обновления и вдохновения. Для короткой поездки на майские праздники не обязательно покупать тур или экскурсии: достаточно воспользоваться открытыми маршрутами и аудиогидами из интернета. Ехать можно как в одиночку, так и с друзьями. Кроме прогулок и осмотра достопримечательностей следует обязательно попробовать местную кухню, посетить творческий мастер-класс и приобрести на память сувенир.

Поездка на природу

Поздняя весна — один из лучших периодов для активного отдыха на природе. В эти дни обычно тепло, природа зацветает, а солнце светит ярко. Рекомендации разнообразны: от поездки на дачу для отдыха до похода выходного дня. При этом последний лучше планировать с профессиональным гидом, особенно если раньше вы не ходили по длительным маршрутам и не ночевали в палатке.

Кроме того, на природе можно найти много видов экстремального отдыха. Например, можно съездить на сплав — достаточно обратиться в туристический клуб и подобрать место, которое будет вам по душе и бюджету.

Чем заняться в городе?

В майские праздники можно сделать дела, на которые обычно не хватает времени. Например, разобрать свой гардероб: выбросить или отдать старые вещи, понять какие еще нужны, а каких не хватает. Также популярны на длинных выходных различные процедуры по уходу за собой: массаж, SPA или походы в баню.

Еще одно домашнее занятие — наведение уюта в квартире. Генеральная уборка, расхламление и покупка новых аксессуаров являются хорошим способом почувствовать расслабление и обновление жизни. Сделать ее можно как самому, так и прибегнуть к помощи профессионалов — главное получить удовольствие.

Оставаясь в городе, следует не забывать и про природу. Например, можно устроить пикник в местном парке, выбраться на велопрогулку или товарищеский футбольный матч. Кроме того, в выходные можно найти время для изучения новых занятий — посетить уроки по вокалу или танцам, художественный мастер-класс. Главное, чтобы это приносило удовольствие.