В аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска сняты.
Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 09:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.
Как подчеркнул пресс-секретарь Росавиации, меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Утром 23 апреля сообщалось о введении ограничений в аэропорту Ульяновска и Казани.
В этот же день аналогичные ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска. До этого Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
17 апреля ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного.