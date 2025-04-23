«Маленькая обида обернется большой бедой»: народные приметы на 23 апреля

Православная церковь вспоминает 23 апреля святого мученика Терентия, а в народе этот день получил название Терентий Маревный. Что можно и нельзя делать в этот день, пишет «Царьград».

Такое необычное название «маревный» связано с тем, что в это время года часто наблюдается марево - туманная дымка, возникающая при определенных погодных условиях. Считалось, что появление солнца в окружении дымки сулит богатый урожай пшеницы, а если птицы долго сидят на ветках деревьев, то лето будет теплым и солнечным.

С этим праздником связано и интересное поверье. 23 апреля можно загадать желание у березы и оно сбудется. Для этого нужно найти молодую березку, обнять ее и прошептать свое желание. Затем на ветке березы завязывают ленточку или кусочек ткани и оставляют подношение - хлеб, сахар или монету.

Также считалось, что в Терентьев день особенно важно проявлять терпение, а хозяйки уделяли особое внимание уборке в доме и заботились о комнатных растениях, чтобы привнести в семью мир и спокойствие. При этом тяжелый физический труд был под запретом, так как мог привести к болезням. Важно было также провести 23 апреля в хорошем настроении, привлекая счастье в свою жизнь.

В Терентьев день в ряде регионов был обычай «выкликать весну». Молодежь собиралась на лугу или в поле и обращалась к весне с просьбой прийти побыстрее и принести с собой тепло. А знахари собирали в этот день первые лекарственные травы и готовили из них настойки и отвары.

При этом на Терентия Маревного не сватались и не женились, так как считалось, что брак будет несчастливым или недолговечным. А шумные застолья могли привести к слезам.

«Наши предки верили, что даже небольшая обида в этот день может надолго остаться с вами. Если не сдержитесь, возможно, потеряете близкого человека», - отмечает издание.

Народные приметы, связанные с погодой, ранее были и в крупные церковные праздники. Например, крепкий мороз в Рождество - к жаркому лету. А вот оттепель – к весенним холодам. Если же Сочельник выпадал снег, то считалось, что год будет богат на хорошие вести.