Россиянам назвали сумму долга для запрета выезда из страны

Россиянам могут ограничить выезд из России при долге от десяти тысяч рублей. Об этом сообщает ФССП России.

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В ведомстве объяснили, что судебный пристав-исполнитель имеет право принять решение о временном запрете на выезд из России должника по заявлению взыскателя или собственной инициативе. Это происходит при неисполнении требований по оплате задолженности.

Если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд для ограничения выезда россиянина из страны. Тогда решение выносится на основании судебного акта.

Ранее в ФССП заявили о росте числа запретов на выезд из России. В частности, за январь-февраль 2025 года решение действует в рамках 9,5 миллиона дел.