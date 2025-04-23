Мурашко: участники СВО могут пройти репродуктивную диспансеризацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что участники спецоперации после демобилизации могут пройти репродуктивную диспансеризацию.

Он подчеркнул, что репродуктивная диспансеризация доступна в России для всех, а для участников СВО она также специально проводится по возвращении, после демобилизации.

«Поэтому, конечно, они вовлечены», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые меры поддержки участников СВО и их семей.

Также сообщалось, что каждый год участия в СВО засчитывается в стаж за два года.