Мурашко: участники СВО могут пройти репродуктивную диспансеризацию
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что участники спецоперации после демобилизации могут пройти репродуктивную диспансеризацию.
Он подчеркнул, что репродуктивная диспансеризация доступна в России для всех, а для участников СВО она также специально проводится по возвращении, после демобилизации.
«Поэтому, конечно, они вовлечены», — цитирует министра ТАСС.
Ранее в Госдуме предложили ввести единые меры поддержки участников СВО и их семей.
Также сообщалось, что каждый год участия в СВО засчитывается в стаж за два года.