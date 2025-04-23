В МЧС предупредили о правилах расположения мангалов

В преддверии длинных майских выходных в МЧС России уточнили, как правильно жарить шашлыки, при каких условиях это делать запрещено и в какую сумму может обойтись нарушение запрета.

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Во-первых: на садовых и дачных участках открытый огонь и костры можно разводить только в специальных несгораемых емкостях. При этом важно соблюдать противопожарные расстояния.

"На 5 метров оставь мангал и жаровню от любых строений на приусадебном участке; в радиусе 2 метров вокруг емкости очисти зону от сухой травы, листьев и других горючих материалов", - сообщили в МЧС.

А еще спасатели советуют при разжигании огня на участке держать рядом ведро с водой или песком, а также телефон. Ведь даже если противопожарные нормы будут соблюдены, а пожар все равно случится, то виновником его будет признан хозяин участка и мангала.

В МЧС предупредили, что теперь инспекторы Госпожнадзора смогут на месте выписать штраф нарушителям пожарного режима. Такая норма начала действовать с середины апреля.

"При достаточности оснований о правонарушении в области пожарной безопасности теперь не нужны контрольные (надзорные) мероприятия. В частности, это относится к землевладельцам, которые не следят за своим участком: не убирают мусор, сухостой или сжигают его вопреки запретам. Все это - нарушение требований пожарной безопасности", - сообщили в МЧС России.

Мангалы должны находиться в 5 метрах от любых строений

В принципе, если нарушение несерьезное и гражданин его совершил впервые, он может отделаться и предупреждением.

Для "серьезных" нарушителей также предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. Если правонарушение совершено в регионе, где действует особый противопожарный режим, то штраф может составить и до 20 тысяч рублей.

И еще важно знать следующее: все вышеперечисленное (нормы и расстояния, виды окрытого огня) теряет смысл, если в регионе введен особый противопожарный режим.

В этом случае полностью запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор, устраивать свалки отходов и проводить пожароопасные работы.