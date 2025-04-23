Вынужденно севший в Минводах самолет Utair доставил пассажиров в Сочи

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Москвы в Сочи, вылетел в 18:52 мск из Минеральных Вод в пункт назначения после вынужденной посадки из-за неблагоприятных метеоусловий в Сочи 21 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Из Сочи в Москву этот же самолет с 88 пассажирами на борту вылетел в 20:42 мск. Около полуночи борт должен совершить посадку во Внуково, отметили в ведомстве.

"Из Минеральных Вод в аэропорт первоначального назначения Сочи перевозчик смог отправить воздушное судно только сегодня, в 18:16 мск. На борту находились 79 пассажиров. Остальные 90 человек решили добираться до Сочи самостоятельно", - говорится в сообщении.

Самолет вылетел из Внуково в Сочи утром в понедельник, 21 апреля. Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения он совершил посадку на запасном аэродроме в Минеральных Водах.