Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по запросу ФСБ

Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства по запросу ФСБ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению ФСБ, комикам также запрещен въезд на территорию России, поскольку их действия «несут угрозу национальной безопасности». По какой именно причине их лишили гражданства, на сайте не указано.

При этом в ФСБ уточнили, что Комиссаренко был объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного законами Белоруссии — «клевета в отношении Президента Республики». В свою очередь Романов, по информации ФСБ, работал волонтером в штабе по приему беженцев из Украины в Польше, а также на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.