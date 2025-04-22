Аномальное тепло и первые грозы: погода преподносит россиянам сюрпризы

Сразу несколько российских регионов устраняют последствия непогоды. Сибирь во власти мощного снежного циклона. Часть трасс Иркутской области оказалась парализована. Сугробы в Бурятии, в Новосибирской области. Ну а в Новгородской области прогремели первые грозы. Как долго продержится аномальное тепло?

Градины с перепелиное яйцо с неба на Новгородскую землю посыпались внезапно. Особенно досталось жителям поселка Крестцы - там было всё: и гром, и молнии. Природа так сильно сердилась, что приходилось кричать.

Гроза в апреле - это расплата за аномальную жару, объясняют синоптики. Еще на выходных в области стояли все 27. Как результат - ледовое побоище. У сибиряков нервы крепче. Правда, и там погодные качели: то паводки, то метель. В Иркутской области пробки. На перевале Лысом в Бодайбинском районе дорожники разгребали сугробы всю ночь.

И это - решили горожане - идеальные условия для съемок. Фонтан на привокзальной площади обледенел, но стойко держался. Получились очень эффектные кадры.

Непривычно тёплый апрель преподнес большой цветочный сюрприз в центральной России: на две недели раньше срока разом зацвели деревья. В Москве первая сирень тоже не стала ждать начала мая. Может, и зря. По прогнозам, вот-вот на русскую равнину ворвется холодный циклон с Арктики.

"Большинство цветущих весной растений нормально переносит лёгкое похолодание, главное, чтобы не было сильных заморозков, мы надеемся, что в этом году нам повезёт, и цветение будет во всей красе", - рассказал Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ.

Впереди - праздники. А с ними и пышный расцвет природы. Май, обещают ботаники, в этом году точно не разочарует.