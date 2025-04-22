Художник Сафронов рассказал о работе над портретом Трампа

Народный художник России Никас Сафронов рассказал о работе над портретом президента США Дональда Трампа, который российский лидер Владимир Путин подарил главе Белого дома.

Сафронов отметил, что за свою творческую деятельность написал более 50 портретов глав государств.

«Но именно данная работа оказалась для меня знаковой — это не просто классический портрет, а скорее исторический момент, который я попытался запечатлеть на полотне во всех красках, придать больше эмоций. Эта работа скорее собирательная, где я, как художник, учёл важные моменты: на фоне — Статуя Свободы и побережье Нью-Йорка — его родного города, кровь — последствие ранения, поднятая вверх рука с приспущенным флагом — символ непримиримости, возвращения величия США, и его легендарная кепка в другой руке, где написано: «Сделаем Америку снова великой», — заявил он.

Сафронов подчеркнул, что картина, подаренная Путиным Трампу «в момент геополитического пика», бесценна.

Ранее телеканал CNN опубликовал портрет, который Путин подарил Трампу. На портрете нынешний президент США изображён после попытки покушения.