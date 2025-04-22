Жительница Киржача рассказала об обстановке после взрыва

Жительница Киржача Владимирской области рассказала об обстановке после взрыва на складах в воинской части в районе поселка Барсово. Ранее сообщалось, что на территории всего Киржачского района был объявлен режим ЧС, также власти эвакуировали несколько населенных пунктов.

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"Во время детонации боеприпасов трясутся стены домов и других гражданских и социальных объектов. Страшно, капец!", - приводит портал News.ru рассказ женщины.

Она также отметила, что уехала в деревню за 20 км от города. Сейчас к ней из Москвы едет муж и потом они будут решать, перебираться ли во Владимир.

По ее словам, в школе, где она работает, сейчас разместили эвакуационный пункт.

Министерство обороны России ранее распространило заявление, в котором говорится, что сегодня на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что это произошло из-за возгорания и нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Ликвидацией возгорания занимаются штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС.

Замминистра обороны генерал-полковник Анлрей Булыга возглавил комиссию, которая займется установлением всех обстоятельств произошедшего.

Также в МО РФ отметили, что по предварительной информации пострадавших нет.