Священник объяснил пророчество о конце света после смерти Папы Римского

Lenta.ru

Католический священник Сергей Тимашов ответил на вопрос, будет ли конец света после того, как не стало Папы Римского Франциска. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

Священник объяснил пророчество о конце света после смерти Папы Римского
© Lenta.ru

21 апреля после смерти Папы Римского журналисты разных стран вспомнили знаменитое «Пророчество о папах» — книгу XII века, перечисляющую всех понтификов от Средних веков и до самого последнего, за которым последует конец света. Ее авторство приписывают католическому святому Малахии. Согласно ей, последним станет именно Франциск.

Тимашов отметил, что к подобным документам стоит относиться скептически, и объяснил, что верующим стоит учитывать лишь то, что написано в Библии.

Все, что Бог хотел нам сказать, он сказал в Библии. Все остальное — это какие-то частные видения или частные мнения, которые кто-то выдает за пророчества. Нет никаких оснований считать, что сейчас будет иначе, чем во все предыдущие случаи. Будут выборы нового папы, Господь на кого-то укажет кардиналом — Сергей Тимашов, священник.

Он добавил, что в смерти Франциска сразу после Пасхи не стоит видеть какие-то мрачные знамения. «Это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», — сказал Тимашов.

Серьезные исследователи относятся к «Пророчеству о папах» скептически. Более того, историки считают, что святой Малахия не имел к нему ни малейшего отношения. О книге было неизвестно до 1595 года, когда ее «обнаружил» французский монах-бенедиктинец Арнольд Вион.

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