Татьяна Михалкова рассказала о Зурабе Церетели

«Зураб Церетели был человеком доброй души, и это очень важное качество, потому что, как я знаю по опыту, талантливые люди могут быть разными и по характеру, и по действиям, такой человек может быть и мстительным, и завистливым. Но в Зурабе соединились самые лучшие человеческие качества. Он ко всем относился с уважением, и люди шли к нему за советом, за помощью, за общением. А он всегда светился, его талант был добрым. Если приезжали звезды, он их встречал с распростертыми объятиями. Я помню, Катрин Денев приехала на Московский кинофестиваль, так он сделал для нее персональную выставку, все показал, устроил прием в ее честь, и все это совершенно бескорыстно. Она просто была ошарашена таким приемом, была даже смущена и растрогана.

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Мне посчастливилось видеть его несколько месяцев назад за работой. Благодаря Зурабу мы имели возможность раз в году организовывать финал нашего конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» в течение 30 лет, а также проводить другие наши мероприятия — он бесплатно предоставлял площадку. Буквально недавно мы обговаривали еще один проект на следующий год — хотели сделать выставку, посвященную Зайцеву, Юдашкину и Крутиковой. Ведь если их шедевры находятся в музеях мира, то почему у нас нет такой постоянной выставки?

Мне посчастливилось быть в составе гостей, приглашенных в его дом в Переделкине. Он всегда принимал у себя, устраивал очень вкусные грузинские домашние застолья, его дом был очень хлебосольным. Во время нашей последней встречи приехали даже представители мира моды из Вашингтона. Он ко всем подходил, говорил добрые слова, мог выпить рюмочку. За столом сидели и его близкие, и друзья, и те, кто с ним вместе работает в галерее искусств и в Академии художеств. Рядом была дочь Лика, внук Василий, жена Татьяна, которые в последние годы неразлучно с ним находились и помогали ему в академии. Он всегда был окружен любовью близких. Они делали все возможное, чтобы он каждое утро мог вставать, идти к мольберту и заниматься своим любимым делом. Кстати, у него за последние годы вырос дом в Переделкине — он построил многоэтажный дом с лифтом. И на каждом этаже были выставлены картины, которые олицетворяли определенный временной период его творчества. Из своего дома он сделал целый дом-музей — там картины, скульптуры... Это музей еще и под открытым небом. Ну а в доме на Малой Грузинской и в галерее на Пречистенке тоже есть немало ярких работ. Там, кстати, выставлена скульптура Никиты (Михалкова. — Авт.), она расположена специально поближе к залу. Зураб Церетели — очень плодовитый художник, а его картины жизнерадостные, полны какой-то энергии, радости, и не только по цвету, но и по содержанию, потому что сам он был человеком радостным, солнечным. Это был человек-эпоха, его уход — большая утрата для всех...»