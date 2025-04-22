«Бессмертный полк онлайн» к 80-летию Великой Победы пройдет в новом формате

Сбер обновил формат онлайн-шествия «Бессмертный полк, сделав его более персонализированным и человечным. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

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Он отметил, что в юбилейный год Великой Победы Сбер усилил акцент на персонализацию, исторический контекст и технологичность акции «Бессмертный полк онлайн».

«В этом году мы ставили перед собой задачу не только сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а сделать ее по-настоящему живой, персональной и доступной. С помощью технологий Сбера мы бережно переносим информацию в цифровое пространство: восстанавливаем изображения, родные языки, боевые соединения. Мы создаем пространство личной памяти, где каждый может пройти рядом со своим героем», — рассказал заместитель председателя правления Сбера.

По его мнению, в год 80-летия Победы особенно важно говорить на языке, понятном каждому поколению.

«Так мы укрепляем связь времен и создаем бесконечную летопись Победы — вклад в общественное единство и национальную идентичность», — добавил Станислав Кузнецов.

В Сбере уточнили, что теперь пользователь платформы проекта может увидеть своего героя сразу после авторизации — больше не нужно ждать начала трансляции.

Каждый герой проходит в составе определенного рода войск — как это было в годы войны. Перед строем — краткая историческая справка о танкистах, связистах, летчиках, и о том, какой вклад они внесли в Победу. Пользователь сам выбирает маршрут прохождения: можно следить за своей колонной, переключаться между родами войск или смотреть тематические потоки, пояснили в компании.

В Сбере считают, такое решение не только делает шествие интерактивным, но и помогает вернуть исторический контекст: увидеть героев в боевом порядке.

На платформе использованы технологии искусственного интеллекта. С помощью нейросети Kandinsky можно отреставрировать архивные фотографии, сделать их цветными и четкими.

Онлайн-шествие «Бессмертный полк» — пространство, где память становится живой и доступной, где миллионы людей могут увековечить своего героя, где участники Великой Отечественной войны смогут встать в строй со своими однополчанами.

Зарегистрировать героя для участия в шествии можно до 6 мая включительно через официальный сайт проекта, мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» или мини-приложение в «Одноклассниках».

Подать заявку можно как с компьютера, так и со смартфона, а пройти авторизацию через Сбер ID, номер телефона, Госуслуги, аккаунт во «ВКонтакте» или «Одноклассниках».