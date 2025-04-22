Роспотребнадзор объяснил, почему пляжи в Анапе непригодны для купания

Роспотребнадзор заявил, что вода и песок на пляжах Анапы значительно не соответствуют нормам.

Согласно информации ведомства, пляжи Анапы и Темрюкского района не пригодны для купания по санитарно-гигиеническим нормативам. К такому выводу Роспотребнадзор пришел после того, как специалисты ведомства проверили безопасность воды и песка на указанных пляжах. Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день специалистами Роспотребнадзора было сделано более 22 тысяч проб и проведено около 62 тысяч исследований.

«В образцах песка и морской воды в этих регионах продолжают выявляться значительные несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам. В связи с этим в этом году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания», — сообщили в ведомстве.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, состояние пляжей Анапы значительно ухудшилось после разлива мазута в Черном море. Причиной разлива стало крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, которое произошло 15 декабря 2024 года. В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.