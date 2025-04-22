В России резко снизилось число курильщиков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число курящих россиян снизилось более чем в два раза с 2009 года. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время сессии «Народосбережение: актуальные подходы к демографической политике», которая проводилась в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». По словам Мурашко, число курильщиков в России упало с 39,5% до 18,6%.

«Распространенность курения среди взрослого населения старше 15 лет (отметилось — прим. ред.) снижением в 2,1 раза: с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024-м», — заявил он.

Как считает министр, такой результат объясняется различными мерами по борьбе с табачной зависимостью.

Ранее Минздрав отозвал регистрацию популярных онкопрепаратов.