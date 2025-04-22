Россиянин спас и выходил раненую беременную косулю

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Охотовед Симоновского заказника в Амурской области спас и выходил раненую беременную косулю в тяжелом состоянии. Выздоровевший дикий зверь попал на видео, оно опубликовано на странице Дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий российского региона в соцсети «ВКонтакте».

Молодое животное, ожидавшее потомства, забежало на территорию города Свободного и сильно пострадало от стаи собак. Местные жители не сразу сообщили об этом инспектору управления по охране животного мира.

Когда сотрудник приехал на место, он нашел обессиленную косулю с равной раной на спине у забора. При приближении человека она даже не подняла головы.

«Было очевидно, что животному потребуется длительная реабилитация», — говорится в публикации.

Копытная пациентка прожила в личном подворье охотоведа Сергея Дихнова около трех недель. Она стойко переносила лечебные процедуры и не отказывалась от еды, несмотря на пережитый стресс. С особым аппетитом косуля ела дубовые веники и капусту.

Дихнов признался, что в последнее время его подопечная стала проявлять признаки привязанности. По его словам, для дикого животного это плохо, поэтому сотрудники заказника решили выпустить косулю на волю, когда она начала чувствовать себя хорошо.

«Для выпуска выбрали тихое место, где нет волков и много косули», — пояснил охотовед.

Ранее другая косуля устроила забег в центре города в Амурской области. Животное гуляло за забором учебного учреждения и перепрыгивало через препятствия.