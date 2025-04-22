Эксперт оценил идею изменить критерии отключения отопления в домах

Эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о разработке новых критериев отключения отопления в домах россиян, которые учитывали бы не только среднесуточные температуры, но и прогнозы погоды.

Ранее с соответствующей идеей выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат отметил, что в столичных квартирах температура доходит до 30 градусов, а на улице в это время 25 градусов тепла.

Эксперт напомнил, что в Москве зачастую отключают отопление, когда среднесуточная температура воздуха в городе в течение пяти дней подряд превышает плюс восемь градусов.

Так что фактически существующий порядок – в том или ином варианте – уже учитывает ситуацию с погодой. При этом на шестой день отопление не отключают в обязательном порядке, тут есть момент, после которого рассматривается соответствующий вопрос. Так что это достаточно гибкая ситуация. Поэтому я не вижу смысла здесь что-то менять. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

В настоящее время решение об отключении центрального отопления принимается на уровне региона или муниципального образования, подчеркнул специалист.

«И если, к примеру, сегодня среднесуточная температура воздуха составляет плюс десять градусов, а завтра она опустится до плюс двух градусов и будет держаться на этом уровне еще неделю, то отключать отопление, понятное дело, смысла нет. Если же уже ясно, что температура в ближайшую неделю продолжит расти, то понятно, что отопление нужно отключать. При этом вариант сначала отключить отопление на определенное время, а затем его снова включить, очень плохой. Фактически это сравнимо с запуском отопления осенью. Намного проще рационально подходить к срокам отключения отопления», - отметил эксперт.

Ранее москвичам спрогнозировали похолодание и снег.