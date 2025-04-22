В Минздраве сообщили о результатах ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области

В Вологодской области, где была сокращена продажа алкоголя, наблюдается снижение смертности. Об этом сообщили в Минздраве, передает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, ограничение потребления спиртного может принести «быстрые победы», которые «позволяют снизить показатели смертности, инвалидизации населения».

«Время продажи, количество точек и то, что мы видим сегодня в Вологодской области, — результаты они уже дают. Первый квартал показал динамику хорошего снижения показателей смертности», — заявил Мурашко.

С 1 марта в Вологодской области ввели ограничения на продажу алкоголя в будние дни. Теперь спиртные напитки можно приобрести только в течение двух часов — с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни алкоголь продается с 08:00 до 23:00. Из-за новых правил в регионе начали закрываться магазины, специализирующиеся на продаже спиртных напитков.

Ранее губернатор региона Филимонов заявил о сокращении количества преступлений, совершенных пьяными людьми. Показатель упал на 31% в сравнении с прошлым годом, отметил он.