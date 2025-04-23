Найден пропавший на необитаемом острове российский ученый

Руководитель отделения Русского географического общества (РГО) в Астраханской области Петр Бухарицин, пропавший во время экспедиции в районе острова Укатный в Каспийском море, найден живым. Об этом сообщает ТАСС.

В отделении РГО рассказали, что учены чувствует себя нормально, он отказался от помощи медиков. Завтра его должны доставить в Астрахань. Там также уточнили, что Бухарицин заблудился во время экспедиции пять дней назад. Он пил росу и жевал тростник, что помогло ему поддерживать силы.

Ранее сообщалось, что 76-летнего ученого искали с 19 апреля. В поисках задействовали пограничный корабль и два катера. Экспедиция была организована Каспийской флотилией на малом гидрографическом судне МГС-599.