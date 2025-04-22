Около 2 тыс. человек в России написали ЕГЭ в досрочный период

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в досрочный период написали около 2 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Самыми популярными предметами у участников досрочного периода были русский язык, математика базового и профильного уровней, обществознание. Около 2 тыс. человек приняли участие в ЕГЭ в досрочный период 2025 года, который проходил с 21 марта по 21 апреля. Экзаменационные пункты для участников ЕГЭ были открыты в 65 регионах России», – говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что экзамены досрочного периода прошли без технических сбоев, вся техника и организаторы отработали в штатном режиме.

«Впервые при проведении экзаменов был использован механизм родительского контроля на ЕГЭ, когда в экзаменационных пунктах присутствовали родители обучающихся, следящие за соблюдением прав выпускников. Эта практика станет повсеместной во время проведения основного периода ЕГЭ 2025 года», – пояснил Круглинский.

В ведомстве напомнили, что основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. На участие в экзамене в этом году зарегистрированы более 716 тыс. человек.