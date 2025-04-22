Путин выразил соболезнования в связи с кончиной скульптора Церетели

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Зураба Церетели в связи со смертью скульптора.

Послание российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушёл из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, а также был открыт для добрых, благородных дел и начинаний.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года.

Церемония прощания состоится в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее Народный художник России Никас Сафронов в беседе с RT поделился воспоминаниями о Зурабе Церетели.