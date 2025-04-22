Рыбалка под запретом: за что россиян могут оштрафовать на круглую сумму

В 2024 году в России было вынесено около 2 тыс. судебных решений по делам о нарушениях правил рыболовства. Александр Хаминский, юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, рассказал о ключевых причинах, по которым рыбакам назначают значительные штрафы, передает «Пятый канал».

По словам специалиста, с 2021 года в России действует принцип бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Это означает, что любой гражданин может свободно ловить рыбу в государственных и муниципальных водных объектах без необходимости получения разрешения или оплаты, добавил специалист.

Среди важных ограничений, которые действуют в России, — варварские методы ловли (взрывчатка, химикаты, электроудочки, сети) и вылов более 5 килограммов на человека, отметил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что нарушителям грозит административная ответственность за превышение норм вылова, уголовное наказание за рыбалку в нерестовых зонах или причинение ущерба свыше 100 тысяч рублей (штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет). Он обратил внимание на то, что многие нарушения происходит из-за незнания этих правил.

Ранее член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова заявила, что дачникам в начале сезона следует навести порядок на земельных участках. По ее словам, прежде всего нужно убрать и утилизировать сухую траву и мусор, за скопление которого на участке предусмотрена административная ответственность. В противном случае, добавила она, собственника могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей.