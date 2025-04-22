Досрочный период сдачи ОГЭ стартовал в Москве

Более 100 девятиклассников примут участие в досрочном периоде сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В Москве начался досрочный период государственной итоговой аттестации для девятиклассников (ГИА-9). Он продлится с 22 апреля по 17 мая. В этом году на досрочную сдачу ОГЭ зарегистрировались более 100 девятиклассников, а всего ГИА-9 напишут 118 тыс. выпускников», – говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация проходила онлайн на портале mos.ru и завершилась 1 марта.

«Важное нововведение этого года – возможность сдать два обязательных предмета вместо четырех для тех, кто планирует поступать в колледжи. Отредактировать свою запись на ОГЭ и оставить для сдачи только русский язык и математику можно на портале mos.ru до 15 мая», – рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что первый досрочный экзамен – математика прошел 22 апреля, а следующий экзамен – русский язык состоится 25 апреля.

«Сдать экзамены могут школьники, которые полностью освоили учебную программу, не имеют задолженностей и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Кроме того, понадобится уважительная причина, подтвержденная документами. Для допуска к ОГЭ у школьников не должно быть академических задолженностей, а итоговые оценки за год – не ниже «удовлетворительно», – добавили в ведомстве.

Так, в этом году выпускные экзамены для девятиклассников пройдут в три этапа. Досрочный период продлится с 22 апреля по 17 мая, основной – с 21 мая по 2 июля, а дополнительный – со 2 по 23 сентября.

«В этом году зачисление в колледжи Москвы будет проходить по первичным баллам ОГЭ по русскому языку и математике. Тем, кто планирует продолжить обучение в 10-м классе, нужно сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору. Ученики с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать только обязательные предметы», – заключили в пресс-службе.

Уточняется, что девятиклассники, желающие улучшить результаты ОГЭ, могут дважды бесплатно пройти тестирование в Московском центре качества образования, а школы обязаны принять выпускника в 10-й класс с улучшенными результатами.