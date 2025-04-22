ФСБ рассекретило документы о концлагере «Заксенхаузен»

ФСБ рассекретила копию протокола допроса бывшего коменданта концлагеря «Заксенхаузен», штандартенфюрера СС Антона Кайндля, рассказавшего об убийствах пленных и испытаниях на них ядов. Документы опубликованы на сайте спецслужбы.

«Заксенхаузен» находился в Германии - недалеко от города Ораниенбург, северо-восточнее Берлина. Он был открыт в 1936 году и первоначально использовался для содержания политических заключенных, однако позже туда стали свозить пленных еврейского происхождения, советских пленных, а также людей других национальностей, которые считались угрозой для нацистского режима.

Условия содержания людей в «Заксенхаузене» были крайне жестокими: руководство концлагеря использовало рабский труд пленных, пытало их и устраивало массовые расстрелы, пленные жили в условиях недостатка пищи и медицинской помощи. «Заксенхаузен» также известен тем, что в нем проводились жестокие эксперименты на пленных.

Заключенные концлагеря были освобождены советскими войсками 22 апреля 1945 года. ФСБ опубликовало протокол допроса коменданта концлагеря к 80-летию этой даты.

Кайндль стал комендантом «Заксенхаузена» в августе 1942 года. Он был арестован в Берлине 17 декабря 1946-го.

«Я признаю, что концентрационный лагерь «Заксенхаузен» <…> был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан. <…> С 1942 по 1945 год заключенные лагеря <…> истреблялись через повешение <…>, расстреливались в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвлялись газом в газовой камере и, наконец, отравлялись путем подмешивания в пищу ядов и введения их в человеческий организм уколами», - рассказал Кайндль на допросе.

Также он сообщил, что в «Заксенхаузене» содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран - Франции, Чехословакии, Австрии, Нидерландов.

В суде Кайндль признался, что за время его руководства концлагерем в «Заксенхаузене» были убиты более 42 тысяч заключенных. В лагере содержались до 800 советских юношей в возрасте 14-17 лет и польские дети от шести до 12 лет. Их отправляли в филиалы концлагеря на различных предприятиях, где использовался их рабский труд.

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Дети и подростки работали по 11 часов в сутки, получая по 200 граммов хлеба и миску супа в день. Когда они теряли работоспособность, их отправляли в лагеря смерти.

В 1942-1944 годах в «Заксенхаузене» по приказу Гиммлера, одного из ближайших соратников Гитлера, проводились многочисленные эксперименты над людьми. Кайндль рассказал, что на русских заключенных испытывали новый образец гранаты. Также на заключенных испытывали яды и лекарства от ожогов, перед этим намеренно нанося им ожоги фосфором.

Кайндль был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием каторжных работ. В августе 1948 года он умер в Воркутинском лагере МВД СССР.