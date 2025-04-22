Грушко: МИД готовит сенсационные материалы об истории Великой Отечественной войны

Российский МИД и другие ведомства активно работают над рассекречиванием документов Великой Отечественной войны. Многие материалы станут "бомбой" для общественного сознания, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"В настоящее время и наше министерство, и все другие ведомства активно работают над рассекречиванием документов. Очень многие документы будут бомбой для общественного сознания, для тех нарративов, которые навязываются нам нашими недругами, - это очень серьезная работа. И так получилось, что я тоже в этом участвую и просто поражаюсь тому, насколько гигантские пласты нашей истории до сих пор находятся в архивах и не нашли своего читателя", - сказал он в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по международным делам на тему "Объединенная Европа против России в 1941 и 2025 годах.