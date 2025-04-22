Стартовал прием заявок на Федеральный конкурс креативных продюсеров

Федеральный конкурс креативных продюсеров открыл прием заявок, который продлится до 5 июня 2025 года, - сообщил продюсер Гильдии креативных продюсеров Николай Горелый. Конкурс пройдет с 17 марта по 4 июля 2025 года.

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«Конкурс проходит в несколько этапов, поэтому к нему можно присоединиться с сегодняшнего числа до 5-го июня. После чего уже будет отбор финалистов и полуфиналистов конкурса», - подчеркнул Горелый.

В конкурсе не будет отбора уже готовых проектов. Они будут дорабатываться до определенного уровня, благодаря встречам с экспертами индустрии.

«Фактически весь процесс отбора — это не просто подача заявок. Это перманентная работа над собственным проектом для того, чтобы защититься и получить приз», - добавил Горелый.

© Пресс-служба

«Продюсерский факультет с каждым годом повышает число желающих на него поступить», - рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, многие деятели культуры, в том числе артисты балета, певцы и актеры заканчивали именно продюсерский факультет.

Больше информации о конкурсе можно получить на официальном сайте.