22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ульянов, более известный всему миру по своему псевдониму — Ленин. Со дня рождения создателя партии большевиков, предводителя Октябрьской революции и основателя советского государства прошло уже 155 лет. «ФедералПресс» вспомнил, как революционер стал культовой фигурой прошлого века.

Рождение и ссылка

Ульянов родился в городе Симбирск, который ныне носит название Ульяновск. В 1887 году он поступил на юридический факультет Казанского университета, однако стал участником студенческих волнений — будущего революционера арестовали и выслали. Позднее он вернулся в город, а в 1890 году экстерном сдал экзамены за полный курс юридического факультета в Петербургском университете. На следующий год Ульянов уже получил диплом. Тогда он причислял себя к марксистам и активно участвовал в начинающейся партийной деятельности.

С 1897 по 1900 год Ульянов находился в ссылке в сибирском селе Шушенское. Там он выпустил свои первые литературные работы — под псевдонимом «Владимир Ильин», — а также женился на соратнице Надежде Крупской. Свой основной псевдоним Ленин возьмет чуть позднее, в 1901 году, когда подпишет им статью для подпольного журнала.

Возвращение в Россию

После ссылки Ленин направился в эмиграцию, вернувшись лишь в 1917 году, когда в России началась Февральская революция. После возвращения он озвучил соратникам стратегию большевиков — лишить власти временное правительство, принять название «Коммунистическая партия» и начать революцию. Первая попытка была неудачной, после чего Ленин сбежал в Финляндию, но через несколько месяцев после устроил уже новый переворот — Октябрьскую революцию.

Историки отмечают, что Ленину удалось стать вдохновителем революции — большевик нашел точки социального напряжения, которые ему удалось взорвать. При этом эксперты считают, что фактическим «администратором» переворота был соратник Ульянова Лев Троцкий.

Смерть

Уже в конце последовавшей за революцией гражданской войны, в 1922 году, Ленин перенес инсульт. Несколько месяцев он восстанавливался в Подмосковье, а к работе вернулся лишь в октябре. Однако в декабре у Ульянова случилось очередное кровоизлияние в мозг, которое снова вынудило его отойти от руководства. В следующий год болезнь обострялась, а 21 января 1924 года революционер умер. Тело Ленина мумифицировали и поместили в Мавзолей, где оно находится уже 99 лет.

Культурное наследие

После себя Ленин оставил большое количество трудов на разные темы: об устройстве мира и экономики, политике, обществе, человеческой природе и семье. Его цитаты часто становились лозунгами, а некоторые живы до сих пор.

Например, о людях, которые не согласны с чужим мнением только потому, что оно чужое, он писал: «Бывают люди, которым "хочется возразить", а что, как, почему, зачем – это им не дано». Также часто цитируются слова Ленина о войне и политике: «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации», «Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль». Другое популярное выражение: «Скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся».

Также широкое распространение получила его цитата о насилии. В полном варианте она звучит так: «Есть условия, при которых насилие и необходимо, и полезно, и есть условия, при которых насилие не может дать никаких результатов». Однако чаще люди вспоминают ее в сокращенной версии: «Насилие необходимо и полезно».