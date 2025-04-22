Стало известно, где похоронят Зураба Церетели

Внук скульптора Зураба Церетели заявил что художника-монументалиста похоронят в Грузии.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что его тело похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

До этого сообщалось что прощание с Церетели пройдёт в среду, 23 апреля, в Храме Христа Спасителя в Москве.

22 апреля скульптор и художник Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года. Как заявил его помощник, причиной смерти стала остановка сердца. Он также поделился с RT, что скульптор часто жаловался на проблемы с сердцем, но каждый раз возвращался к работе, когда шёл на поправку.