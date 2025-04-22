Шахназаров высказался о вкладе Церетели в российскую культуру

Кинорежиссёр Карен Шахназаров отозвался о скульпторе и художнике Зурабе Церетели как о «выдающейся фигуре в российской культуре».

Таким мнением он поделился в эфире Радио Sputnik.

По словам Шахназарова, Церетели, возглавив Российскую академию художеств, спас её.

«И конечно, его личный вклад как художника огромен, его монументальные и живописные работы — очень талантливые, яркие и самобытные произведения, где сочетается его грузинское происхождение и русское воспитание», — констатировал режиссёр.

Скульптор Салават Щербаков в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью Церетели.

«Отечественное искусство имеет очень глубокие корни. Мы все надеемся, что эта планка, которую создавал Зураб Константинович, будет сохраняться», — сказал Щербаков.

Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля в возрасте 91 года.