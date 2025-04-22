Юрист рассказал, как наказать за травлю в интернете

Оскорбления, угрозы, преследование в интернете, а также распространения личных данных попадают под ряд статей, в том числе и уголовных, и правоохранительные органы достаточно серьезно подходят к расследованию подобных инцидентов. Об этом рассказал Life.ru ведущий юрист ЮК «Протектор» Тимур Алиев.

По его словам, несмотря на то, что в российском законодательстве прямо не закреплено понятие «кибербуллинг», подобные действия могут подпадать под статьи об оскорблении, клевете или нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Кибербуллинг действительно стал серьезной проблемой, пользователи ощутили «мнимую» анонимность, что и послужило главной причиной перехода травли в Интернет. Сам по себе данный термин не встречается ни в административном кодексе, ни в гражданском, ни в уголовном, но это не значит, что данные действия останутся безнаказанны», - заметил Алиев.

Юрист отметил, что перед обращением к правоохранителям важно оперативно сделать скриншоты оскорбительных сообщений, так как злоумышленники часто пытаются уничтожить все следы. Затем нужно прийти в полицию, написать заявление и предоставить все имеющиеся доказательства.

При этом судебная практика по таким делам «показывает устойчивую тенденцию к ужесточению мер ответственности», и сейчас нарушителям грозят реальные штрафы и даже уголовное преследование, уточнил ведущий юрист ЮК «Протектор».

«Органы дознания, следствия по подобным преступлениям доводят дела до конца, поэтому не оставляйте кибербуллинг без внимания», - заключил он.

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