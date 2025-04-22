Названы самые перспективные рабочие профессии

Россияне считают профессии сварщика, мастера по ремонту квартир и автомеханиками самыми перспективными рабочими специальностями с точки зрения дохода. Как сообщает «Прайм», об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру» и логистического оператора ПЭК.

Опрос провели среди 2 тысяч россиян старше 25 лет. Около 45% убеждены, что наличие высшего образования не обязательно для хорошего заработка в будущем. Самыми перспективными рабочими профессиями респонденты назвали сварщика — такой вариант выбрали 58%. Почти одинаковое количество набрали мастер по ремонту квартир (46%) и автомеханик (44%). Четвертое место занял водитель грузовика (37%), а замкнул пятерку лидеров фрезеровщик (37%).

96% респондентов заявили, что сами потенциально готовы обучиться рабочей профессии. Многие из них видят в этом альтернативный источник дохода, однако некоторые хотят освоить специальность для души, саморазвития или подстраховки на случай отсутствия работы. 80% опрошенных не против, чтобы такую специальность получил их ребенок.

Свыше 80% россиян также заявили, что специалисты рабочих профессий могут получать достойное вознаграждение за свой труд. При этом каждый второй респондент считает нечестным ситуацию, когда их доход превышает уровень зарплат представителей интеллектуальных специальностей, особенно социально значимых и требующих высшее образование или ученую степень.