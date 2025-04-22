Шесть рекордов подряд: синоптики рассказали о возвращении зимы

Среда, 23 апреля, может стать самым знойным днем месяца в Москве. Как сообщает «КП» со ссылкой на синоптиков, после этого в столичный регион снова вернутся холода и даже мокрый снег.

Апрель уже успел поставить ряд рекордов — 18, 19, 20 и 21 апреля стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений. 22 и 23 апреля также могут обновить максимум — во вторник ожидается до +24 градусов (при рекорде в +23,3 градусов в 1995 году), а в среду — до +27 градусов (рекорд +24,3 градуса в 1995 году).

Однако летнее тепло будет сочетаться с осадками. 22 апреля Гидрометцентр России ожидает короткие грозовые дожди, а на следующий день — кратковременные в отдельных районах. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Подзнякова уточнила, что мощные кучевые облака могут образоваться в северной половине Московской области, где дожди будут короткими, интенсивными, хоть и не большими.

В Москву возвращается зима

Уже к выходным в московском регионе похолодает — днем ожидается около +10 градусов, по ночам до +2 градусов. Кроме того, синоптики не исключают и заморозки, а сама температура в целом будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Также 26 апреля пройдет затяжной дождь, а в ночь на 27 апреля не исключен мокрый снег, который быстро растает.