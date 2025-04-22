Пророчество Иоанна о Ленине грозит карами Москве

Схимонах Иоанн в своем пророчестве предупредил о том, что вынос тела «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина из Мавзолея может грозить разрушением Москвы. Его слова приводит Life.

Сегодня, 22 апреля, исполняется 155 лет со дня рождения Владимир Ленина, тело которого было забальзамировано после смерти. При этом регулярно от различных политических деятелей, а также духовных и светских организаций звучат призывы похоронить российского революционера. Однако его тело и до сих пор находится в Мавзолее на Красной площади.

Life напоминает, что когда у Ленина испортилась часть руки и была вынесена из Мавзолея, началась Великая Отечественная война. А проблемы с ключицей совпали с Карибским кризисом. А в 2011 году кто-то из прихожан, обращавшихся к схимонаху Иоанну за советом, опубликовал пророчество старца о Ленине.

«В апреле, когда вынесут тело из Мавзолея, Москва провалится в соленые воды и мало что от нее останется. Грешникам суждено погибнуть: они еще долго будут плавать по соленым водам, но их некому будет спасать. Потому те люди, что работают в Москве, пусть уезжают из нее еще до апреля. Также будут затоплены Астраханская область, Воронежская и Ленинград. Частично разрушится город Жуковский!» — предупредил Иоанн.

По словам схимника, вынос тела Ленина из Мавзолея также будет предшествовать и объединению Китая с Японией для того, «чтобы захватить всю Сибирь». Однако в итоге все славянские земли объединятся, когда придет «настоящий русский царь».

Напомним, что в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «неправильным то, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Покушение на Ленина: почему его считали инсценировкой

При этом в ходе большой пресс-конференции в 2019 году президент России Владимир Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея на Красной Площади. А в ходе прямой линии в декабре 2024 года глава государства вновь заявил, что власти не должны предпринимать шаги, которые могут расколоть общество.