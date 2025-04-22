Пророчество Иоанна о Ленине грозит карами Москве

Алиса Селезнёва

Схимонах Иоанн в своем пророчестве предупредил о том, что вынос тела «вождя мирового пролетариата» Владимира Ленина из Мавзолея может грозить разрушением Москвы. Его слова приводит Life.

Пророчество Иоанна о Ленине грозит карами Москве
© РИА Новости

Сегодня, 22 апреля, исполняется 155 лет со дня рождения Владимир Ленина, тело которого было забальзамировано после смерти. При этом регулярно от различных политических деятелей, а также духовных и светских организаций звучат призывы похоронить российского революционера. Однако его тело и до сих пор находится в Мавзолее на Красной площади.

Life напоминает, что когда у Ленина испортилась часть руки и была вынесена из Мавзолея, началась Великая Отечественная война. А проблемы с ключицей совпали с Карибским кризисом. А в 2011 году кто-то из прихожан, обращавшихся к схимонаху Иоанну за советом, опубликовал пророчество старца о Ленине.

«В апреле, когда вынесут тело из Мавзолея, Москва провалится в соленые воды и мало что от нее останется. Грешникам суждено погибнуть: они еще долго будут плавать по соленым водам, но их некому будет спасать. Потому те люди, что работают в Москве, пусть уезжают из нее еще до апреля. Также будут затоплены Астраханская область, Воронежская и Ленинград. Частично разрушится город Жуковский!» — предупредил Иоанн.

По словам схимника, вынос тела Ленина из Мавзолея также будет предшествовать и объединению Китая с Японией для того, «чтобы захватить всю Сибирь». Однако в итоге все славянские земли объединятся, когда придет «настоящий русский царь».

Напомним, что в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «неправильным то, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен на референдум.

Покушение на Ленина: почему его считали инсценировкой

При этом в ходе большой пресс-конференции в 2019 году президент России Владимир Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея на Красной Площади. А в ходе прямой линии в декабре 2024 года глава государства вновь заявил, что власти не должны предпринимать шаги, которые могут расколоть общество.

Общество