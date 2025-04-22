Самые знаменитые работы Церетели

Сегодня ушел из жизни скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели. При этом при жизни его творчество по-разному оценивалось критиками. Самые известные работы скульптора в материале «Рамблера».

Церетели не стало в ночь на 22 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 91 года. Скульптор возглавлял Российскую академию художеств 28 лет и был автором ряда монументальных сооружений, создав за всю свою жизнь более 5 тысяч произведений.

В 1983 году к 200-летию подписания Георгиевского трактата между Россией и Грузией на Тишинской площади в Москве был открыт монумент «Дружба навеки», работы Церетели. Вторая часть была установлена в Тбилиси. В 1991 году она была взорвана по распоряжению бывшего в то время президентом Грузии 3виада Гамсахурдиа.

Памятник представлял собой два кольца - история России и Грузии, связанные огромным металлическим узлом с позолотой. Внутри располагался металлический свиток с текстом Георгиевского трактата, пишет РБК.

Названа причина смерти Зураба Церетели

В начале 1990-х Церетели переехал в Москву из-за конфликта с властями Грузии. Для российской столицы скульптор создал множество памятников, а также занимался оформлением станций московского метро «Парк Победы» и «Трубная». В 1997 году Церетели разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.

Одной из самых значимых работ Церетели в Москве стала воздвигнутая в 1997 году на искусственном острове в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала статуя Петра I. Общая высота монумента составляет 98 метров. Однако не всем понравилась скульптура. Некоторых москвичей возмущал как внешний вид памятника, так и то, что его установили именно в Москве, а не в Санкт-Петербурге. Однако питерцы от памятника отказались.

На Поклонной горе у Монумента Победы расположена еще одна работа Зураба Церетели – статуя Георгия Победоносца, пронзающего змея копьем. Скульптор также является автором композиция «Трагедия народов» в память о жертвах фашистского геноцида.

Этот же мотив стал для Церетели основным и в статуе «Добро побеждает зло», установленной в 1990 году перед зданием ООН в Нью-Йорке. Святой Георгий уничтожает змея, который покрыт частями от ракет «Першинг» и СС-20. Скульптура символизирует окончание «холодной войны».

В Севилье в 1995 году была установлена одна из самых известных в мире работ Церетели – монумент «Рождение нового человека», достигающий в высоту 45 метров. Уменьшенная копия этой скульптуры находится в Париже.

А в 2006 году в США был открыт монумент «Слеза скорби» работы Зураба Церетели. 175-тонная бронзовая плита, словно взорванная в сердцевине, стала даром России американскому народу в знак памяти жертв терактов 11 сентября.

Первоначально памятник планировалось установить на Манхеттене, но там от него отказались. А в американских СМИ поднялась волна протеста и осуждения и скульптуры, и его автора. После долгих споров, памятник все-таки установили в городе Байон, напоминает РИА Новости.

Зураб Церетели — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет звание народного художника России.