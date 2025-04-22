Россиян призвали отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

Как сообщает Life.ru, депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов напомнил, что подобные изделия наносят серьезный вред экологии.

Иванов отметил, что проблема кроется в материалах, из которых изготавливаются цветы. Обычно это пластик и синтетические ткани, содержащие токсичные вещества — под воздействием солнечного света и осадков химикаты оказываются в почве. Кроме того, сжигание искусственных цветов загрязняет воздух.

«Нельзя забывать, что кладбища часто расположены вблизи водоёмов и жилых зон. Токсичные вещества, попадающие в почву и воду, могут проникать в грунтовые воды и отравлять наши источники питьевой воды. Это прямая угроза здоровью людей», — добавил депутат.

Альтернативой искусственным цветам Иванов назвал живые растения. Они не только украшают могилу, но и приносят пользу окружающей среде. Для кладбища подойдут неприхотливые многолетние цветы, вроде бархатцев, маргариток, незабудок.

«Высаживая живые цветы, мы не только украшаем могилу, но и вносим вклад в озеленение территории кладбища. Это проявление нашей заботы об окружающей среде и уважения к памяти усопших», — добавил глава «России православной».

Депутат призвал россиян задуматься о последствиях использования искусственных украшений. По мнению Иванова, кладбища должны быть не только скорби, но и «место красоты и гармонии с природой».