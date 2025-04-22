Названы дата и место прощания с Зурабом Церетели

Прощание со скульптором и художником-монументалистом Зурабом Церетели должно состояться в среду, 23 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом в беседе с Российской Академии художеств Василий Церетели.

«Но как только все патриарх утвердит», — сказал он. Похоронен художник будет в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Церетели был настоящим народным дипломатом.

О смерти Зураба Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Он скончался в своей квартире в Москве в 01:30 по московскому времени.