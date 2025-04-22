Стало известно, сколько россияне готовы потратить на майские праздники

Россияне собираются потратить на майские праздники в среднем 23 тысячи рублей, что на 1 тысячу рублей больше, чем в 2024 году. Как сообщает RT, это выяснили аналитики «Авито» в ходе исследования.

Всего в опросе приняли участие 10 тысяч человек. 60% из них заявили, что собираются уложиться в сумму до 20 тысяч рублей. От 20 до 50 тысяч рублей готовы потратить 15% участников опроса, а больше 50 тысяч рублей — около 10%.

Говоря о планах на длинные выходные, 61% опрошенных ответили, что уже знают, что будут делать. При этом треть респондентов собирается продлить отдых — взять отпуск или отгулы в перерыве между первыми и вторыми праздничными периодами.

Эксперты также отмечают, что все более популярным у россиян становится отдых на природе. 88% заявили, что собираются за эти дни побывать за городом или на даче. 37% опрошенных отметили, что также побывают и в городе — 12% сходят в театр, на концерт, в музей или на выставку, а 21% останутся дома: будут лежать на диване и смотреть сериалы.

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В поездки собираются 14% опрошенных. 11% запланировали загородный отдых в гостинице, а 4% — заграничное путешествие. Большинство проведут выходные с семьей и друзьями — эти варианты выбрали 80% и 29% респондентов соответственно.